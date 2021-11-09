Глава МИД Белоруссии намерен обсудить с Лавровым миграционный кризис на границе

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым 10 ноября намерен обсудить миграционный кризис на границе с Польшей.

«Ситуация на белорусско-польской границе действительно остается напряжённой... Завтра, полагаю, мы не обойдём вниманием эту тему и с Сергеем Викторовичем Лавровым в рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

По мнению Макея, многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов на польско-белорусской границе не поддаются сомнению.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что белорусская сторона не позволяет мигрантам покинуть район на общей границе.

В свою очередь, Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе при посольстве Польши в Минске в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.