Лавров и глава МИД Белоруссии 9 ноября проведут переговоры в Москве
- AP
«9—10 ноября министр иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии», — говорится в сообщении.
Как уточняется, 9 ноября главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут переговоры.
В ходе встречи стороны планируют обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы.
Ранее Лавров и Макей обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к совместному заседанию министерств.