Лавров и глава МИД Белоруссии 9 ноября проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей во вторник, 9 ноября, проведут переговоры в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

«9—10 ноября министр иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 9 ноября главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут переговоры.

В ходе встречи стороны планируют обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы.

Ранее Лавров и Макей обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к совместному заседанию министерств.