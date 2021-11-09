Лавров и глава МИД Белоруссии 9 ноября проведут переговоры в Москве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей во вторник, 9 ноября, проведут переговоры в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
Лавров и глава МИД Белоруссии 9 ноября проведут переговоры в Москве
  • AP

«9—10 ноября министр иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как уточняется, 9 ноября главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут переговоры.

В ходе встречи стороны планируют обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы.

Ранее Лавров и Макей обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к совместному заседанию министерств.

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