Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили подготовку к совместной коллегии
- AP
«Министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии Министерства иностранных дел Республики Беларусь и коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении белорусского МИД.
Отмечается, что на заседании пройдёт подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022—2023 годы.
Также стороны обменялись информацией о ситуации с пандемией в странах.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства, которая будет утверждена в ближайшее время.