Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили подготовку к совместной коллегии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили в ходе телефонного разговора подготовку к совместному заседанию министерств.
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили подготовку к совместной коллегии
  • AP

«Министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии Министерства иностранных дел Республики Беларусь и коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Отмечается, что на заседании пройдёт подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022—2023 годы. 

Также стороны обменялись информацией о ситуации с пандемией в странах.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства, которая будет утверждена в ближайшее время.

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