Россия и Белоруссия в 2023 году проведут совместное учение «Щит Союза»
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«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план», — цитирует РИА Новости Шойгу.
По его словам, наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза».
Как уточнил российский министр, данное учение пройдёт в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства, которая будет утверждена в ближайшее время.