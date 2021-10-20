Россия и Белоруссия в 2023 году проведут совместное учение «Щит Союза»

Россия и Белоруссия договорились о проведении в 2023 году масштабного совместного учения «Щит Союза». Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утверждён соответствующий план», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По его словам, наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза».

Как уточнил российский министр, данное учение пройдёт в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства, которая будет утверждена в ближайшее время.