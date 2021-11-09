Суд по делу Саакашвили назначили на 10 ноября в Тбилиси

Тбилисский городской суд назначил рассмотрение судебного процесса по делу экс-президента Михаила Саакашвили на 10 ноября.

«Судья: Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года, в 13:00 (12:00 мск. — RT)», — приводит сообщение суда РИА Новости.

Ранее Саакашвили перевели в тюремную больницу.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы невозможно. По его словам, экс-президент будет сидеть в тюрьме как минимум шесть лет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует арестованного экс-главу государства.