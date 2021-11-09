В ДНР назвали фейком заявления Киева о боевом применении Bayraktar в Донбассе

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала фейком заявления Киева о боевом применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. По её словам, конкретный случай применения этого БПЛА, по данным ДНР, «не подтвердился».

«Конкретный случай боевого применения Bayraktar не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить, что всё это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить», — сказала она в интервью РИА Новости.

Никонорова добавила, что ранее украинские силовики уже использовали турецкие Bayraktar в Донбассе, но только для наблюдения и разведки.

«Эти беспилотники никогда ранее не пересекали линию соприкосновения», — подчеркнула она.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал применение ВСУ турецкого беспилотника.

Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, украинские военачальники в зависимости от целей выступают с противоположными заявлениями о применении Bayraktar в Донбассе: «командующий Вооружёнными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось».