Пушилин прокомментировал применение Украиной беспилотника Bayraktar в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал RT применение украинской армией беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Как он отметил в беседе с телеканалом, применение беспилотника является нарушением Минских соглашений и президент Украины Владимир Зеленский напрямую признался в данном нарушении.

«Ну, опять же, мы исходим из того, что Зеленский в этом признался. И мы ждём тоже надлежащую реакцию со стороны международного сообщества, стран-гарантов. Потому что Зеленский признался в грубом, грубейшем нарушении Минских соглашений. То есть напрямую в этом признался. Ну где реакция, ждем её», — заявил Пушилин.

Также глава ДНР добавил, что, помимо этого, ВСУ применяют и другие беспилотники, в результате атак которых страдают мирные жители.

«Что касается других случаев с беспилотными летательными аппаратами, то, конечно же, ряд, опять же, продолжается, с вопиющим, циничным использованием. Сброшен боеприпас, сброшен на гражданских. Опять, трое различной степени тяжести пострадавших... Ничего военного там рядом не было», — сказал он.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее Зеленский подтвердил данный факт.

В МИД Германии призвали к сдержанности после сообщений об использовании украинской армией БПЛА в Донбассе.

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