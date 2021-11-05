Минтранс Белоруссии: тела погибших в авиакатастрофе под Иркутском пока не идентифицированы

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Глава Департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии Артём Сикорский сообщил, что тела белорусов, погибших в авиакатастрофе под Иркутском, пока не идентифицированы.
Минтранс Белоруссии: тела погибших в авиакатастрофе под Иркутском пока не идентифицированы
  • РИА Новости

«В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы. По нашей информации, ведётся соответствующая работа», — цитирует ТАСС Сикорского.

По его словам, как только уполномоченными органами России будет принято решение и появится возможность забрать тела, белорусская сторона обеспечит их доставку по тем направлениям, куда попросят родственники.

Ранее Сикорский заявил, что в ближайшее время чёрные ящики потерпевшего крушение под Иркутском самолёта Ан-12 передадут в Москву для расшифровки.

Грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело по факту крушения. 

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