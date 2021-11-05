Чёрные ящики разбившегося Ан-12 передадут для расшифровки в Москву

В ближайшее время чёрные ящики потерпевшего крушение под Иркутском самолёта Ан-12 передадут в Москву для расшифровки, заявил глава департамента авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский.

«Как мы понимаем, в ближайшее время чёрные ящики будут переданы в Москву для расшифровки. Пока новых данных, более серьёзных версий нет, проводится необходимая работа», — цитирует Сикорского РИА Новости.

Он добавил, что работу комиссии, созданную Межгосударственным авиакомитетом, осложняют сложные метеоусловия. На месте авиакатастрофы ведутся разборы завалов и осуществляется поиск недостающих частей самолёта.

По словам Сикорского, до аварии транспортное средство прошло требуемую доработку в соответствии с международными и национальными стандартами и правилами, на нём было установлено современное навигационное и локационное оборудование.

Грузовой самолёт Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку в районе Иркутска.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что погибли все, кто находился на борту упавшего самолёта. СК России возбудил уголовное дело по факту крушения.