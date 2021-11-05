Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что украинские компании заключили контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.

«Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», — приводит его слова РИА Новости.

Импортный уголь обойдётся Украине в $300 за тонну. Галущенко отметил, что в ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн тонн угля.

Ранее он заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет обращаться к России с просьбой возобновить поставки энергетического угля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства предупредил, что осенне-зимний период в стране будет сложным.