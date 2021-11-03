Украина не планирует просить Россию возобновить поставки энергетического угля

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Украина ни при каких обстоятельствах не будет обращаться к России с просьбой возобновить поставки энергетического угля, заявил украинский министр энергетики Украины Герман Галущенко. Об этом он рассказал ТАСС.
Украина не планирует просить Россию возобновить поставки энергетического угля
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Нет, вообще нет, никак», — сказал Галущенко, отвечая на вопрос о возможности обращения к Москве в условиях энергетического кризиса на Украине.

Ранее в Верховной раде заявили о прекращении поставки из России энергетического угля на Украину с 1 ноября. Речь идёт об угле марки А (антрацит) и П (постный).

В Минэкономразвития России пояснили, что решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля, в осенне-зимний период «необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что осенне-зимний период в стране будет сложным.

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