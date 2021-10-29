В Минэкономразвития России объяснили прекращение поставок угля Украине

В Минэкономразвития России заявили, что прекращение поставок угля Украине связано с растущим потребностями внутри страны.

«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — цитирует ведомство РИА Новости.

Вместе с этим в министерстве добавили, что в ноябре с учётом продолжающихся поставок иных марок угля, «российские поставщики поставят более половины всех углей, поставляемых в Украину».

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля на Украину. Речь идёт об угле марки А (антрацит) и П (постный).