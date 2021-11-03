Премьер Украины предупредил о сложном осенне-зимнем периоде в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства предупредил, что осенне-зимний период в стране будет сложным.

Он заявил о необходимости обеспечения достаточного количества энергоресурсов, «для того чтобы вся страна была с теплом».

Шмыгаль отметил, что в мире произошёл энергетический кризис, а цены на газ в Европе достигли исторического максимума.

«Цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза к прошлому году. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным», — приводит его слова РИА Новости.

Украинский премьер добавил, что правительство страны подготовило несколько сценариев, чтобы Украина «всё-таки спокойно его прошла».

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 ноября транзит российского газа через территорию страны снизился на треть, до 57 млн куб. м в сутки.