Премьер Украины предупредил о сложном осенне-зимнем периоде в стране

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства предупредил, что осенне-зимний период в стране будет сложным.
Премьер Украины предупредил о сложном осенне-зимнем периоде в стране
  • Reuters

Он заявил о необходимости обеспечения достаточного количества энергоресурсов, «для того чтобы вся страна была с теплом».

Шмыгаль отметил, что в мире произошёл энергетический кризис, а цены на газ в Европе достигли исторического максимума.

«Цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза к прошлому году. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным», — приводит его слова РИА Новости.

Украинский премьер добавил, что правительство страны подготовило несколько сценариев, чтобы Украина «всё-таки спокойно его прошла».

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 ноября транзит российского газа через территорию страны снизился на треть, до 57 млн куб. м в сутки.

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