На Украине разработали план на случай конфронтации с Россией

Власти Украины вместе с иностранными партнёрами разработали план широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай конфронтации с Россией.

Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, украинские военнослужащие готовы к любому сценарию в случае развития «полномасштабной войны» с Россией.

«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано ещё в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнёрами», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко ранее высказался о возможности военного конфликта России и Украины.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.