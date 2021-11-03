На Украине высказались о гипотетическом конфликте с Россией

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В случае начала военных действий, Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
На Украине высказались о гипотетическом конфликте с Россией
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«Безусловно, они к этому  готовятся, но если Путин начнёт войну, то его на Украине ждёт «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», — сказал Романенко в интервью изданию «Главред».

По его словам, виток напряжённости на границе представляет опасность и Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.

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