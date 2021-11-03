На Украине высказались о гипотетическом конфликте с Россией
- Reuters
- © Gleb Garanich
«Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнёт войну, то его на Украине ждёт «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», — сказал Романенко в интервью изданию «Главред».
По его словам, виток напряжённости на границе представляет опасность и Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новый пакет санкционных мер в отношении России.