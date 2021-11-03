Главу Узкомнадзора уволили после несогласованного отключения работы соцсетей

Главу Узкомнадзора Голибшера Зияева уволили после несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям в Узбекистане.

Об этом заявил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.

«По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Голибшер Зияев освобождён от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия», — написал он в Telegram.

По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, которые провинились в произошедшем, будут применены меры.

Ранее сообщалось, что Узкомнадзор ограничил работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники» и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.

После этого главу Узкомнадзора Зияева отстранили от исполнения обязанностей.