Главу Узкомнадзора уволили после несогласованного отключения работы соцсетей

Короткая ссылка
Главу Узкомнадзора Голибшера Зияева уволили после несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям в Узбекистане.
Главу Узкомнадзора уволили после несогласованного отключения работы соцсетей
  • Reuters

Об этом заявил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.

«По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Голибшер Зияев освобождён от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия», — написал он в Telegram.

По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, которые провинились в произошедшем, будут применены меры.

Ранее сообщалось, что Узкомнадзор ограничил работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники» и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.

После этого главу Узкомнадзора Зияева отстранили от исполнения обязанностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить