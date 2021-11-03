В Узбекистане ввели ограничения на работу ряда соцсетей
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на реестр госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.
Отмечается, что регулятор включил указанные платформы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
«Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков», — заявили в ведомстве.
В июле в Узбекистане также ограничивали доступ пользователей к ряду крупных социальных сетей на территории республики.