В Узбекистане ограничили доступ к ряду крупных соцсетей

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В Узбекистане ограничили доступ пользователей к ряду крупных социальных сетей на территории республики.
В Узбекистане ограничили доступ к ряду крупных соцсетей
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана («Узкомназорат»).

«В связи с нарушением требований статьи 27-1 закона Республики Узбекистан «О персональных данных» при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответствующие социальные сети с 2 июля 2021 года внесены в «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в связи с нарушениями закона использование этих ресурсов на территории государства будет ограничено, однако в ведомстве не сказали, о каких именно сайтах идёт речь.

Многие пользователи узбекского интернет-сегмента уже сообщают о сбоях в работе Twitter, TikTok и «ВКонтакте».

В России ранее вступило в силу решение суда о штрафе TikTok в размере 2,6 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в несанкционированных акциях. В то же время в ЕС парламентарий от Германии Маркус Бухайт поднял вопрос о возможности введения ограничений со стороны Евросоюза в отношении TikTok и мессенджера WeChat. 

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