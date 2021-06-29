Решение суда о штрафе TikTok на сумму 2,6 млн рублей вступило в силу

Решение оштрафовать TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в несанкционированных акциях Таганский суд Москвы признал законным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Зульфию Гуринчук.

«Решением суда постановление мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП России, в отношении TikTok Pte.Ltd оставлено без изменения, а жалоба защитника — без удовлетворения», — сказала она.

У компании есть два месяца на то, чтобы погасить штраф с момента вступления решения суда в законную силу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая позицию Роскомнадзора по Twitter, YouTube и TikTok, отметил, что ведомство всего лишь требует от зарубежных платформ соблюдения российских законов.