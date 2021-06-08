В Кремле оценили позицию Роскомнадзора по Twitter, YouTube и TikTok

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы разработанной Кремлём стратегии оказания давления на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, с целью удаления негативного контента.

«Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, действительно ли в Кремле разрабатывалась подобная стратегия.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в преддверии парламентских выборов Кремль якобы доработал стратегию, чтобы оказывать давление на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, чтобы удалять негативный контент.

27 мая российский суд оштрафовал компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещённого контента.