В Кремле оценили позицию Роскомнадзора по Twitter, YouTube и TikTok

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы разработанной Кремлём стратегии оказания давления на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, с целью удаления негативного контента.
В Кремле оценили позицию Роскомнадзора по Twitter, YouTube и TikTok
  • РИА Новости

«Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, действительно ли в Кремле разрабатывалась подобная стратегия.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в преддверии парламентских выборов Кремль якобы доработал стратегию, чтобы оказывать давление на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, чтобы удалять негативный контент.

27 мая российский суд оштрафовал компанию Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

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