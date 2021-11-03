В Узбекистане из-за решения ограничить работу соцсетей отстранён глава регулятора

Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшер Зияев отстранён от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям.

РИА Новости

«Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранён от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы правительства. Ранее сообщалось, что Узкомнадзор ограничил работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, «Одноклассники» и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных. В июле в Узбекистане также ограничивали доступ пользователей к ряду крупных социальных сетей на территории республики.