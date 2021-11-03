На Украине за сутки зафиксировано более 23 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Также за 24 часа в стране выявлено 720 новых жертв коронавируса.
Всего с начала пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 69 447 человек, 2 466 674 выздоровели после коронавируса.
Ранее стало известно, что власти Украины начали закупать кислород в Польше после остановки двух крупнейших заводов по производству медицинского газа.