Украина начала закупать кислород для больных коронавирусом в Польше

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После остановки двух крупнейших заводов по производству медицинского газа власти Украины начали закупать кислород в Польше, заявил глава Минздрава страны Виктор Ляшко.
Украина начала закупать кислород для больных коронавирусом в Польше
  • AP

«Да, с учётом того, что он (завод, который остановился. — RT) на западе Украины, связались с Польшей — это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», — пояснил он в интервью изданию «Украинская правда».

Глава ведомства отметил, что в Мининфраструктуры за один день предоставили все необходимые разрешения и дистрибьютор отправил несколько машин из Польши в украинские больницы.

Ранее на двух самых крупных предприятиях по производству медицинского кислорода на Украине остановили работу из-за проведения регламентных работ.

За минувшие сутки на Украине выявили 19 120 новых случаев COVID-19. Наибольший прирост зафиксирован в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

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