Украина начала закупать кислород для больных коронавирусом в Польше
- AP
«Да, с учётом того, что он (завод, который остановился. — RT) на западе Украины, связались с Польшей — это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», — пояснил он в интервью изданию «Украинская правда».
Глава ведомства отметил, что в Мининфраструктуры за один день предоставили все необходимые разрешения и дистрибьютор отправил несколько машин из Польши в украинские больницы.
Ранее на двух самых крупных предприятиях по производству медицинского кислорода на Украине остановили работу из-за проведения регламентных работ.
За минувшие сутки на Украине выявили 19 120 новых случаев COVID-19. Наибольший прирост зафиксирован в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.