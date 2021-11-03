ЕК выделит €5 млн на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС
- Reuters
«Проект поможет делегации ЕС в Грузии эффективно доводить информацию о Евросоюзе, его действиях и их результатах в Грузии», — говорится в документе.
Как отмечается, подрядчику предстоит оказать поддержку представителям Евросоюза в вопросах коммуникации, провести информационные кампании, ориентированные на Грузию, и повысить эффективность финансируемых ЕС программ.
Специалисту также необходимо организовать крупномасштабные общественные мероприятия и создать «высококачественные материалы и публикации» в социальных сетях.
В ЕК подчёркивают, что этот проект должен охватить всю страну, а не только столицу — Тбилиси. На его реализацию будет выделено €5 млн.
В июне стало известно о планах Еврокомиссии содействовать формированию «свободной и конкурентной» медиасреды в Грузии.