ЕК выделит €5 млн на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС

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Юлия Гуреева
Еврокомиссия планирует нанять специалиста, который поможет европейской делегации проинформировать жителей Грузии о деятельности Евросоюза в республике. На эти цели из бюджета ЕС будет выделено до €5 млн. С соответствующим тендером ознакомился RT.
ЕК выделит €5 млн на информирование жителей Грузии о деятельности ЕС
  • Reuters

«Проект поможет делегации ЕС в Грузии эффективно доводить информацию о Евросоюзе, его действиях и их результатах в Грузии», — говорится в документе.

Как отмечается, подрядчику предстоит оказать поддержку представителям Евросоюза в вопросах коммуникации, провести информационные кампании, ориентированные на Грузию, и повысить эффективность финансируемых ЕС программ.

Специалисту также необходимо организовать крупномасштабные общественные мероприятия и создать «высококачественные материалы и публикации» в социальных сетях. 

В ЕК подчёркивают, что этот проект должен охватить всю страну, а не только столицу — Тбилиси. На его реализацию будет выделено €5 млн.

В июне стало известно о планах Еврокомиссии содействовать формированию «свободной и конкурентной» медиасреды в Грузии.

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