В Пентагоне заявили о мониторинге ситуации на украино-российской границе

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон мониторит ситуацию на границе Украины и России.

По его словам, США знают о «сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной» и консультируются со своими партнёрами и союзниками.

«Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель американского Минобороны подполковник Антон Семелрот прокомментировал статью американской газеты The Washington Post, в которой говорится, что «должностные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность» из-за якобы передвижения российских сил.

Он заявил, что США следят за ситуацией на российско-украинской границе, но «не могут сообщить ничего дополнительно».

В июне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перемещениях российских вооружённых сил, отметил, что, во-первых, «сама Украина постоянно подтаскивала» и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины.

Российский лидер также подчёркивал, что Россия вольна передвигать свои вооружённые силы по территории страны на своё усмотрение.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.