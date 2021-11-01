В Пентагоне заявили о мониторинге ситуации на украино-российской границе
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По его словам, США знают о «сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной» и консультируются со своими партнёрами и союзниками.
«Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель американского Минобороны подполковник Антон Семелрот прокомментировал статью американской газеты The Washington Post, в которой говорится, что «должностные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность» из-за якобы передвижения российских сил.
Он заявил, что США следят за ситуацией на российско-украинской границе, но «не могут сообщить ничего дополнительно».
В июне президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о перемещениях российских вооружённых сил, отметил, что, во-первых, «сама Украина постоянно подтаскивала» и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины.
Российский лидер также подчёркивал, что Россия вольна передвигать свои вооружённые силы по территории страны на своё усмотрение.
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.