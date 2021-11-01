Адвокат из США примет участие в защите Саакашвили
- AP
«Мы в ближайшее время ждём юриста из США, который обладает высокой квалификацией», — приводит РИА Новости слова Гварамии.
Отмечается, что Сендвидж станет главным международным спикером по делу Саакашвили.
В настоящее время его защищают пять грузинских адвокатов.
Ранее в Грузии начали расследование дела о попытке госпереворота.
1 октября власти Грузии заявили, что экс-президент задержан на территории республики.
Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.