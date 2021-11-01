Адвокат из США примет участие в защите Саакашвили

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Американский адвокат Джан Сендвидж подключится к защите экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил адвокат бывшего президента Ника Гварамия.
Адвокат из США примет участие в защите Саакашвили
  • AP

«Мы в ближайшее время ждём юриста из США, который обладает высокой квалификацией», — приводит РИА Новости слова Гварамии.

Отмечается, что Сендвидж станет главным международным спикером по делу Саакашвили.

В настоящее время его защищают пять грузинских адвокатов.

Ранее в Грузии начали расследование дела о попытке госпереворота.

1 октября власти Грузии заявили, что экс-президент задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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