Молдавия договорилась с «Нафтогазом» о поставках 1,5 млн кубометров газа

Агентство публичной собственности при правительстве Молдавии сообщило, что Кишинёв заключил контракт на поставку 1,5 млн куб. м газа с украинской компанией «Нафтогаз».

«Украинская компания «Нафтогаз» стала победителем четвёртого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 млн куб. м газа», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.