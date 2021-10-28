«Нафтогаз» выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom

Компания «Нафтогаз Украины» выиграла тендер на поставку газа молдавской компании Energocom объёмом 500 тыс. куб. м. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

РИА Новости

«Объём — 0,5 млн куб. м, период поставки — 29 октября», — сообщил директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский. 27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнёры поддержат Кишинёв в преодолении энергетического кризиса.