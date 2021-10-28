«Нафтогаз» выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom

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Компания «Нафтогаз Украины» выиграла тендер на поставку газа молдавской компании Energocom объёмом 500 тыс. куб. м. Об этом информирует «Интерфакс-Украина».
«Нафтогаз» выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom
  • РИА Новости

«Объём — 0,5 млн куб. м, период поставки — 29 октября», — сообщил директор по интегрированным коммуникациям украинской компании Максим Белявский.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнёры поддержат Кишинёв в преодолении энергетического кризиса.

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