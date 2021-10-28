Санду: партнёры поддержат Молдавию в преодолении энергокризиса

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнёры поддержат Кишинёв в преодолении энергетического кризиса.

«Я обратилась к внешним партнёрам с просьбой оказать помощь нашей стране в преодолении энергетического кризиса, связанного с поставками газа, и получила заверения, что она будет оказана», — приводит ТАСС её слова на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

Санду отметила, что у неё состоялось несколько телефонных разговоров с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по вопросу консультаций с «Газпромом».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.