Санду: партнёры поддержат Молдавию в преодолении энергокризиса

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнёры поддержат Кишинёв в преодолении энергетического кризиса.
Санду: партнёры поддержат Молдавию в преодолении энергокризиса
  • AP

«Я обратилась к внешним партнёрам с просьбой оказать помощь нашей стране в преодолении энергетического кризиса, связанного с поставками газа, и получила заверения, что она будет оказана», — приводит ТАСС её слова на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

Санду отметила, что у неё состоялось несколько телефонных разговоров с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по вопросу консультаций с «Газпромом».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на переговорах с «Газпромом» по поставкам газа достигнут определённый прогресс.

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