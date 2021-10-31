СЕ займётся повышением квалификации наблюдателей за выборами на Украине

Совет Европы (СЕ) намерен выделить средства на повышение квалификации наблюдателей за выборами на Украине. Об этом говорится в соответствующей тендерной документации, с которой ознакомился RT.

Инициатива будет реализована в рамках проекта «Поддержание транспарентности, инклюзивности и честности практики проведения выборов на Украине».

Предполагается разработать курс онлайн-подготовки для местных наблюдателей на выборах, включая представителей гражданского общества и политических партий.

«Проект ищет поставщиков для предоставления услуг по созданию информационных видеороликов и графических элементов, а также оказания методологической поддержки в том, что касается содержания и формата интерактивного курса онлайн-подготовки», — уточняется в документе.

Согласно требованиям Совета Европы к работе будущих подрядчиков, видеоролики должны донести основную идею до пользователя «простым и увлекательным способом». Также необходимо, чтобы они были короткими, содержали призыв к определённому действию, исполнены в высоком качестве на украинском языке (с украинскими и английскими субтитрами).

Сумма, которую СЕ готов выделить на работу подрядчиков, не должна превышать €150 тыс.

В августе сообщалось о намерениях Совета Европы профинансировать проведение двух социологических исследований на Украине по вопросу отношения жителей страны к децентрализации власти.