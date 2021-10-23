Экс-представитель НАТО порассуждал о стремлении Украины вступить в альянс
- AP
- © Efrem Lukatsky
Такое мнение он выразил в беседе с «Обозревателем».
«Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно... Альянс будет защищать Украину уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности», — сказал Табах.
Он также добавил, что «НАТО первым ни на кого не нападает».
5 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что вступление Грузии и Украины в НАТО «не случится завтра».
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.
В Белом доме напомнили, что для вступления в альянс Украина должна выполнить ряд условий. Посол ФРГ в Киеве, в свою очередь, подчеркнула, что конфликт в Донбассе является препятствием для вступления Украины в организацию.