Экс-представитель НАТО порассуждал о стремлении Украины вступить в альянс

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Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах считает, что у российской стороны «есть основания для беспокойства» в случае вступления Украины в альянс, так как организация «будет защищать её уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности».
Экс-представитель НАТО порассуждал о стремлении Украины вступить в альянс
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Такое мнение он выразил в беседе с «Обозревателем».

«Украина — суверенное государство, она может вступать в любой клуб, сотрудничать с Европой, с Америкой, с Марсом, с кем угодно... Альянс будет защищать Украину уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности», — сказал Табах.

Он также добавил, что «НАТО первым ни на кого не нападает».

5 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что вступление Грузии и Украины в НАТО «не случится завтра».

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.

В Белом доме напомнили, что для вступления в альянс Украина должна выполнить ряд условий. Посол ФРГ в Киеве, в свою очередь, подчеркнула, что конфликт в Донбассе является препятствием для вступления Украины в организацию.

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