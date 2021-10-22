Россотрудничество предложило оплатить счета за газ для вечного огня в Кишинёве

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Россотрудничество прокомментировало ситуацию в Молдавии, где из-за сниженного давления в газовой трубе на мемориале в Кишинёве был временно потушен вечный огонь. Как заявил руководитель ведомства Евгений Примаков, федеральное агентство готово взять на себя выполнение этого долга и закрыть счета за газ для вечного огня.
Россотрудничество предложило оплатить счета за газ для вечного огня в Кишинёве
  • РИА Новости
  • © Александр Связин

Как сообщалось ранее, вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишинёве потушили из-за газового кризиса.

По информации молдавского Минобороны, частицу огня перенесли в Музей боевой славы.

«Поставка природного газа для вечного огня на Мемориальном комплексе «Вечность» была временно отключена», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как объяснили власти, значительно снизилось давление в газовой трубе, а на территории республики действует метеорологическое предупреждение о сильном ветре, который может задуть пламя.

Позднее жители столицы Молдавии стали приносить к мемориалу советским воинам свечи, а поток газа был восстановлен инженерами «Кишинёв-газа».

«Мы благодарны тем гражданам Молдавии, что не смирились с таким решением властей и пришли к монументу со свечами, чтобы вечный огонь продолжал гореть. Если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма, настолько несостоятельно, что не может достойным образом хранить память о жертвах, принесённых ради победы в Великой Отечественной войне, то Россотрудничество готово взять на себя выполнение этого долга за молдавское государство и закрыть счета за газ для вечного огня. Считаем это честью и своим долгом», — говорится в заявлении Россотрудничества.

Как пояснила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, причиной такой ситуации стала техническая неисправность.

«Это была техническая неисправность. Уже всё исправлено, мы обеспечим, чтобы вечный огонь горел», — сказала она в эфире Moldova 1.

13 октября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране режим тревоги в сфере энергетики.

После этого компания «Молдовагаз» призвала граждан республики временно сократить ежедневное потребление газа.

22 октября правительство страны одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране сроком на 30 суток из-за энергетического кризиса.

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