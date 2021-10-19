Захарова высказалась о задержанном Киевом представителе ЛНР в СЦКК

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию властей Украины о том, что задержанный украинскими военными представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрей Косяк является российским гражданином.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у Косяка гражданства России. Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее чем через три дня после задержания», — отметила она.

По словам Захаровой, посольство России в Киеве и Генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ.

«Прошло уже шесть дней, но Киев так и не выполнил своих обязательств по Консульской конвенции... призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников», — добавила представитель МИД.

Косяк был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

Представительство ЛНР в СЦКК ограничило передвижение патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ на ряде маршрутов до возвращения своего сотрудника из украинского плена.

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