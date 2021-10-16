В ОБСЕ прокомментировали задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прокомментировала инцидент с задержанием представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашённой Луганской народной республики Андрея Косяка украинскими военными.

«СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Информация была получена от ВСУ и вооружённых формирований только после того, как это произошло», — говорится в официальном заявлении миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что в соответствии с мандатом организации неподтверждённая информация не может быть включена в отчёты.

«Тем не менее СММ готова содействовать диалогу на местах между сторонами, если они захотят обратиться за таким содействием, и эта готовность уже была доведена до сторон», — отметили в ОБСЕ.

Косяк был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

Представительство ЛНР в СЦКК ограничило передвижение патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ на ряде маршрутов до возвращения своего сотрудника из украинского плена.