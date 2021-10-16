В ОБСЕ прокомментировали задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
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- РИА Новости
«СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Информация была получена от ВСУ и вооружённых формирований только после того, как это произошло», — говорится в официальном заявлении миссии.
В ОБСЕ подчеркнули, что в соответствии с мандатом организации неподтверждённая информация не может быть включена в отчёты.
«Тем не менее СММ готова содействовать диалогу на местах между сторонами, если они захотят обратиться за таким содействием, и эта готовность уже была доведена до сторон», — отметили в ОБСЕ.
Косяк был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.
Представительство ЛНР в СЦКК ограничило передвижение патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ на ряде маршрутов до возвращения своего сотрудника из украинского плена.