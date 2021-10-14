В ЛНР призвали международных наблюдателей заставить Киев вернуть представителя республики

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал международных наблюдателей заставить Украину вернуть задержанного представителя ЛНР Андрея Косяка.
В ЛНР призвали международных наблюдателей заставить Киев вернуть представителя республики
  • РИА Новости

«Международные наблюдательные и правозащитные организации должны обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооружённые формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР», — приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр.

Представитель Народной милиции добавил, что необходимо провести тщательное разбирательство произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Также сообщается, что наблюдатели ЛНР в СЦКК прекратили контакты с Киевом до возвращения Косяка.

Ранее Филипоненко обвинил Службу безопасности Украины в применении пыток и использовании психотропных веществ при допросе задержанного представителя ЛНР.

«К задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», — заявил он.

Отмечается, что Косяк был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс.

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