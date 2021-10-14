В ЛНР призвали международных наблюдателей заставить Киев вернуть представителя республики

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко призвал международных наблюдателей заставить Украину вернуть задержанного представителя ЛНР Андрея Косяка.

«Международные наблюдательные и правозащитные организации должны обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооружённые формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР», — приводит слова Филипоненко Луганский информационный центр.

Представитель Народной милиции добавил, что необходимо провести тщательное разбирательство произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Также сообщается, что наблюдатели ЛНР в СЦКК прекратили контакты с Киевом до возвращения Косяка.

Ранее Филипоненко обвинил Службу безопасности Украины в применении пыток и использовании психотропных веществ при допросе задержанного представителя ЛНР.

«К задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», — заявил он.

Отмечается, что Косяк был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс.