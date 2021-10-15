ЛНР ограничила ряд маршрутов ОБСЕ до возвращения пленного офицера СЦКК

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Представительство самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ограничило передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на ряде маршрутов до возвращения своего сотрудника из украинского плена.
ЛНР ограничила ряд маршрутов ОБСЕ до возвращения пленного офицера СЦКК
  • © Максим Захаров
  • РИА Новости

«Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ», — цитирует Луганский информационный центр руководителя представительства ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко.

Он добавил, что в ЛНР поставили условие о прекращении обсуждения любых вопросов до освобождения сотрудника.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал международных наблюдателей заставить Украину вернуть задержанного представителя ЛНР Андрея Косяка.

Отмечается, что офицер был похищен 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

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