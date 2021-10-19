Генпрокуратура Украины изучает информацию об офшорах Зеленского

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинская Генпрокуратура изучает информацию об офшорах президента страны Владимира Зеленского.
Генпрокуратура Украины изучает информацию об офшорах Зеленского
  • ©Офис президента Украины

«Офис генпрокурора рассматривает моё обращение по информации об офшорах Зеленского», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

К своему посту он приложил копию соответствующего ответа от правоохранительного органа.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Зеленский также фигурирует в досье.

Позднее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в опубликованном журналистами расследовании нет «ничего компрометирующего».

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