Генпрокуратура Украины изучает информацию об офшорах Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинская Генпрокуратура изучает информацию об офшорах президента страны Владимира Зеленского.

«Офис генпрокурора рассматривает моё обращение по информации об офшорах Зеленского», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

К своему посту он приложил копию соответствующего ответа от правоохранительного органа.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Зеленский также фигурирует в досье.

Позднее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в опубликованном журналистами расследовании нет «ничего компрометирующего».