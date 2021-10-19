Лукашенко призвал «вывернуть карманы мерзавцев», которые наживаются на кислороде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников использовать полномочия, чтобы «повыворачивать карманы мерзавцев», которые завышают цены на кислород и наживаются на здоровье людей в условиях пандемии COVID-19.

Во время совещания по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению COVID-19 председатель комитета госконтроля Василий Герасимов пожаловался на подорожание кислорода и ремонта медоборудования.

«Если вы видите, что кто-то положил в карман, как вы сказали, 500 тыс. или 1 млн рублей, так вы достаньте. У вас достаточно полномочий. Повыворачивайте карманы», — ответил Лукашенко.

Он попросил чиновников «достать этих мерзавцев, которые наживаются на здоровье людей» максимально оперативно.

По данным госконтроля, стоимость медицинского газа (кислорода) в разных регионах республики выросла от двух до пяти раз.

«Вместо того чтобы гонять людей за маски, это с завтрашнего дня будет прекращено. У милиции освободятся люди. И достаньте их каждого. А потом мы дойдём до губернаторов и конкретных людей, которые там должны это всё контролировать», — заключил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии заявил о своём негативном отношении к штрафам за отсутствие масок и к анонсированным рейдам полиции.

Ранее сообщалось, что общее число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 572 тыс.