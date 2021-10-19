Лукашенко раскритиковал штрафы за отсутствие масок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своём негативном отношении к штрафам за отсутствие масок и анонсированным рейдам полиции.

Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

«Несмотря на моё негативное и жёсткое отношение к напряжению людей, маски и прочее, вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был... Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете», — сказал он в рамках совещания по эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по противодействию COVID-19.

На вопрос о том, все ли присутствующие сделали ПЦР-тесты и были на карантине перед встречей с главой государства, Лукашенко ответили отрицательно.

«Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято... Так зачем же вы издеваетесь над людьми, если к президенту свободно заходите?.. Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что общее число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 572 тыс.