Из заключения Венецианской комиссии по украинскому законопроекту о переходном периоде в Донбассе следует, что Киеву необходимо изменить ряд отражённых в документе положений.

Об этом сообщает издание «Европейская правда», которое располагает текстом заключения.

Эксперты комиссии отметили, что законопроект предполагает создание общих правовых рамок для мероприятий переходного периода, однако это не даёт чётко предсказать влияние документа на ситуацию в случае его принятия.

«Из-за того что нормы являются общими и размытыми... проект больше напоминает политические указания, а не нормативно-правовой акт», — приводит издание текст заключения.

В комиссии также раскритиковали ряд вопросов, связанных с применением норм международного права: например, сами понятия «переходный период» и «переходное правосудие» в контексте описанного становятся более узкими.

«Понятно, что государство имеет легитимное право для формирования своего видения... Однако такие положения должны быть либо убраны из проекта, либо должно быть чётко указано, что они отражают только украинское прочтение международного права», — отмечается в заключении экспертов.

В комиссии пришли к выводу, что авторам законопроекта необходимо привести положения об ответственности за уголовные преступления в связи с так называемой временной оккупацией в соответствие с международным правом. Авторы заключения также отметили, что нужно пересмотреть дифференцированное отношение к разным категориям преступников, сузить и уточнить положение о люстрации.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что нормандский формат является единственной площадкой по урегулированию ситуации в Донбассе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила надежду на то, что Киев услышал позицию Соединённых Штатов по актуальности Минских соглашений.