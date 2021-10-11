Зеленский назвал нормандский формат единственной площадкой по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что нормандский формат является единственной площадкой по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что, кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном, они обсудили проблему урегулирования в Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четвёрки».

Также президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.