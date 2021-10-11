Путин провёл телефонные переговоры с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.

«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили важность реализации Минских соглашений 2015 года как безальтернативной основы урегулирования на востоке Украины.

Отмечается, что Путин дал принципиальную оценку линии властей Украины, «упорно уклоняющихся от выполнения» договорённостей предыдущих нормандских саммитов.

Лидеры поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии «нормандской четвёрки». Главы МИД будут вести работу по проведению встречи на своём уровне.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном, они обсудили проблему урегулирования в Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четвёрки».