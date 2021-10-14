В МИД России надеются, что Киев услышал заявления США по Минским соглашениям

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Москва рассчитывает на то, что Киев услышал позицию Соединённых Штатов по актуальности Минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России надеются, что Киев услышал заявления США по Минским соглашениям
  • globallookpress.com

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям были продуктивными.

«Переподтверждение США со своей стороны… этот, я надеюсь, услышанный в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он актуален в данный момент», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире телеканала «Звезда».

Дипломат отметила, что два года назад киевские власти неофициально стали продвигать идеи о «якобы неактуальности минских договорённостей, якобы их нереализуемости» из-за изменения исторических обстоятельств. Также киевские власти озвучивали планы по необходимости разработки новых договорённостей. 

«В последний год мы видим это в качестве официальной позиции Киева и всего украинского руководства», — подытожила Захарова.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что нормандский формат является единственной площадкой по урегулированию ситуации в Донбассе.

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