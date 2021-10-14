В МИД России надеются, что Киев услышал заявления США по Минским соглашениям

Москва рассчитывает на то, что Киев услышал позицию Соединённых Штатов по актуальности Минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком по Минским соглашениям были продуктивными.

«Переподтверждение США со своей стороны… этот, я надеюсь, услышанный в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он актуален в данный момент», — приводит РИА Новости слова Захаровой в эфире телеканала «Звезда».

Дипломат отметила, что два года назад киевские власти неофициально стали продвигать идеи о «якобы неактуальности минских договорённостей, якобы их нереализуемости» из-за изменения исторических обстоятельств. Также киевские власти озвучивали планы по необходимости разработки новых договорённостей.

«В последний год мы видим это в качестве официальной позиции Киева и всего украинского руководства», — подытожила Захарова.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что нормандский формат является единственной площадкой по урегулированию ситуации в Донбассе.