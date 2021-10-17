В ЛНР прокомментировали сообщения о приостановке миссии ОБСЕ

В МИД самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) опровергли сообщения о приостановке деятельности Луганского офиса Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик рассказал в интервью Reuters, что миссия организации в Луганске приостанавливает деятельность «из соображений безопасности».

«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства миссии и продолжает работать обычном режиме», — приводит РИА Новости заявление МИД ЛНР.

В Telegram министерства уточняется, что информацию о «приостановке» работы СММ ОБСЕ в Донбассе прокомментировал руководитель Луганского офиса Юрген Велнер, по мнению которого сообщения о словах Чевика читаются «неоднозначно».

Также ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в Луганском офисе СММ ОБСЕ пока не получали распоряжений о приостановке деятельности.

«Да, мы читали сообщение от Чевика, но на данный момент никаких указаний на сворачивание работы нам не поступало, так что продолжаем работать пока», — сказали агентству.

14 октября в Луганске заявили, что представитель республики Андрей Косяк был похищен накануне диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.

Представительство ЛНР в СЦКК ограничило передвижение патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ на ряде маршрутов до возвращения своего сотрудника из украинского плена.