В ЛНР прокомментировали сообщения о приостановке миссии ОБСЕ
- РИА Новости
Ранее глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик рассказал в интервью Reuters, что миссия организации в Луганске приостанавливает деятельность «из соображений безопасности».
«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства миссии и продолжает работать обычном режиме», — приводит РИА Новости заявление МИД ЛНР.
В Telegram министерства уточняется, что информацию о «приостановке» работы СММ ОБСЕ в Донбассе прокомментировал руководитель Луганского офиса Юрген Велнер, по мнению которого сообщения о словах Чевика читаются «неоднозначно».
Также ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в Луганском офисе СММ ОБСЕ пока не получали распоряжений о приостановке деятельности.
«Да, мы читали сообщение от Чевика, но на данный момент никаких указаний на сворачивание работы нам не поступало, так что продолжаем работать пока», — сказали агентству.
14 октября в Луганске заявили, что представитель республики Андрей Косяк был похищен накануне диверсионно-разведывательной группой ВСУ в зоне разведения сил и средств у Золотого.
Представительство ЛНР в СЦКК ограничило передвижение патрулей мониторинговой миссии ОБСЕ на ряде маршрутов до возвращения своего сотрудника из украинского плена.