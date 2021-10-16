Противники Саакашвили пришли на митинг к тюрьме, где он содержится

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Около 2 тыс. грузин, которые пострадали во время президентства Михаила Саакашвили, собрались на митинг у Руставской тюрьмы, где находится политик.
Противники Саакашвили пришли на митинг к тюрьме, где он содержится
  • AP

Об этом сообщает Интерфакс.

Как указывает агентство, участники протеста в ходе выступлений рассказывают об убийстве и пытках близких, а также изымании имущества в годы президентства политика.

Отмечается, что активисты требуют дать Саакашвили пожизненный срок и запретить партию «Единое национальное движение», возглавляемую экс-президентом Грузии.

14 октября в центре Тбилиси прошёл митинг в поддержку экс-президента Грузии. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеозаписи с обращением украинских политиков и журналистов в поддержку Саакашвили.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Позднее украинский консул посетила экс-президента в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

 

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