Политолог Бальбек высказался о новых санкциях СНБО Украины против россиян

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал введение санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины против 237 человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе.

«Санкции со стороны официального Киева не являются запретом для посещения остального мира. Кроме того, люди, которые внесены в эти санкционные списки, не планируют посещать Украину до смены её политического курса», — высказал своё мнение политолог.

По его словам, санкции предназначены «для удовлетворения личных амбиций очень узкого круга лиц».

«Они не имеют влияния за пределами Украины. Выборы в российский парламент — это важный элемент демократической смены законодательной власти в стране, и участие в этом процессе лишь добавляет авторитет тем людям, против которых Украина ввела персональные санкции», — заключил Бальбек.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении 237 человек в связи с организацией выборов в Госдуму России в Крыму и на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.