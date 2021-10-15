Армянский омбудсмен сообщил о ранении нескольких военнослужащих в Нагорном Карабахе

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Армянский омбудсмен Арман Татоян сообщил о ранении шести военнослужащих в Нагорном Карабахе, по его словам, два человека находятся в критическом состоянии. Как заявил правозащитник, нападение произошло в близости от позиции вооружённых сил Азербайджана. Вместе с тем азербайджанское Министерство обороны заявило о непричастности к случившемуся.
Армянский омбудсмен сообщил о ранении нескольких военнослужащих в Нагорном Карабахе
  • Reuters
  • © Aziz Karimov

«Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооружённых сил в Арцахе, двое из них в критическом состоянии», — написал в Facebook Татоян.

При этом в Баку заявили, что «азербайджанская Армия не имеет никакого отношения к случившемуся».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Карабаха, позиционных потерь у Нагорного Карабаха нет, а глава правительства Артак Бегларян заявил о стабилизации ситуации по всей протяженности на линии соприкосновения.

«Оперативно-тактическая обстановка после инцидентов в пограничной зоне на данный момент спокойная. У армянской стороны нет ни позиционных, ни территориальных потерь», — цитирует его агентство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования.

В августе в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

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