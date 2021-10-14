В Белоруссии по делу Можейко назначили лингвистическую экспертизу

В Белоруссии назначили лингвистическую экспертизу по делу журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Об этом РИА Новости сообщил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Последняя новость, которую мы знаем, — сейчас надо будет делать лингвистическую экспертизу вот этих шести слов», — сказал он.

Ранее стало известно о предъявлении обвинения Можейко. Позднее суд принял решение отправить журналиста под стражу.

4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».