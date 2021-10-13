Суд в Белоруссии не удовлетворил жалобу на арест Можейко
- © страница Геннадия Можейко в Facebook
«Жалобу на постановление... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геннадия Можейко оставить без удовлетворения», — цитирует РИА Новости судью.
Она уточнила, что решение можно обжаловать и опротестовать в Минском городском суде.
Ранее стало известно о предъявлении обвинения Можейко.
4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».