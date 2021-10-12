Суд рассмотрит жалобу защиты Можейко на меру пресечения 13 октября
- © страница Геннадия Можейко в Facebook
Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.
«Рассмотрение жалобы на меру пресечения назначено на 12:00 среды», — сказали агентству в суде.
Ранее стало известно о предъявлении обвинения Можейко.
4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».