Суд рассмотрит жалобу защиты Можейко на меру пресечения 13 октября

Суд Партизанского района Минска рассмотрит жалобу защитников журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко на меру пресечения 13 октября.

Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

«Рассмотрение жалобы на меру пресечения назначено на 12:00 среды», — сказали агентству в суде.

Ранее стало известно о предъявлении обвинения Можейко.

4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».