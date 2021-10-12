Суд рассмотрит жалобу защиты Можейко на меру пресечения 13 октября

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Суд Партизанского района Минска рассмотрит жалобу защитников журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко на меру пресечения 13 октября.
Суд рассмотрит жалобу защиты Можейко на меру пресечения 13 октября
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Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

«Рассмотрение жалобы на меру пресечения назначено на 12:00 среды», — сказали агентству в суде.

Ранее стало известно о предъявлении обвинения Можейко.

4 октября в белорусском МВД сообщили, что журналист был задержан на территории республики в рамках уголовных дел о «разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни» и «оскорблении представителя власти».

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